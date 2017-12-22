《傳聞》內地明年鐵路基建投資維持８０００億人幣

《傳聞》中國固定資產投資增長保持平穩，難以大幅增長，主要是以擴內需作為拉動經濟增

長為重要手段，據聞明年鐵路基建投資維持在８０００億元人民幣，相關股份如中國中鐵

（００３９０）持續在低位徘徊，昨日（２１日）以５﹒７元收市，微升４仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

