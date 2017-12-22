《傳聞》本港銀行淨息差上升

《傳聞》港元拆息全面上升，據悉踏入今年第四季以來，本港銀行淨息差進一步上升，對業

績有正面影響，匯控（００００５）也是受惠者，昨日（２１日）上升０﹒２５元，以

７９﹒５５元，向上突破８０元指日可待。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

