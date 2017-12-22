《傳聞》外電引述消息指，內地手機廠商小米預料今年營收１７０億元（美元﹒下同）至
１８０億元，高於先前預期的１５０億元，代表公司在業務整頓後，情況已大為好轉。
消息又指，有銀行業人士估計，今年小米淨利至少１０億元，下年則約２０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/12/2017 09:01
《傳聞》小米今年營收超標１８％，達１７０億至１８０億美元
《傳聞》外電引述消息指，內地手機廠商小米預料今年營收１７０億元（美元﹒下同）至
１８０億元，高於先前預期的１５０億元，代表公司在業務整頓後，情況已大為好轉。
消息又指，有銀行業人士估計，今年小米淨利至少１０億元，下年則約２０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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