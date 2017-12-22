《傳聞》中電信（００７２８）與ＴＰＧ明年初購巴西電訊商Ｏｉ

《傳聞》市場消息指，私募股權公司ＴＰＧ與中國電信（００７２８）已預備計劃書，將於

明年初收購巴西電訊商Ｏｉ。

早前已傳出，ＴＰＧ與中國電信代表，與巴西聯邦大律師局局長會面，討論收購Ｏｉ，而Ｔ

ＰＧ資本將成為大股東，中國電信佔少數股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

