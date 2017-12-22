《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）旗下全資附屬中信泰富尋求２億美元六年
期貸款，用於再融資及一般企業用途。台北富邦銀行為牽頭行兼簿記行。
貸款息率為倫敦銀行同業拆借利率加１４０點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/12/2017 15:14
《傳聞》中信股份（００２６７）尋求２億美元六年期貸款
《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）旗下全資附屬中信泰富尋求２億美元六年
期貸款，用於再融資及一般企業用途。台北富邦銀行為牽頭行兼簿記行。
貸款息率為倫敦銀行同業拆借利率加１４０點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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