《傳聞》中信股份（００２６７）尋求２億美元六年期貸款

《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）旗下全資附屬中信泰富尋求２億美元六年

期貸款，用於再融資及一般企業用途。台北富邦銀行為牽頭行兼簿記行。

貸款息率為倫敦銀行同業拆借利率加１４０點子。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

