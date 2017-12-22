《魚缸博客》花旗國通過減稅，「電鑽大王」創科實業要吼實！

《魚缸博客》侵侵果然係找數真漢子，好堅持咁要兌現喺競選時要減稅嘅承諾，更加企硬話

要喺聖誕節前要通過減稅，果然係牙齒當金使。講到花旗國減稅，唔少缸友都好好奇香江魚缸入

面，會有ｄ咩受惠股份。睇返今個禮拜喺花旗國有唔少業務嘅股份，以暫時嘅形勢嚟睇，梳化大

王敏華（０１９９９）就最省鏡，今個禮拜以嚟都有近一成半升幅落袋，而玻璃孖寶信義玻璃（

００８６８）同福耀玻璃（０３６０６）就分別有超過８個巴仙進帳。

花旗國「電鑽大王」創科（００６６９）就遜色咗少少，暫時有近６巴仙升幅。事實上，創

科作為香江老牌工業佬，業務同盈利表現都相當穩定，以２０１２至２０１６年嘅盈利表現，呢

四年嘅盈利複合增長率超過１９巴仙。盈利咁標青，公司管理層都對缸友愈嚟愈豪爽，２０１２

年中期息由６﹒７５仙，增加至今年中期息２７﹒７５仙。

創科依家有近七成嘅收入嚟自北美「孖屐」，雖然美金呢排腳軟，但隨住稅改通過，新興「

孖屐」嘅資金有好大「餐士」會流返去花旗國，加上稅改都會誘使當地企業將利潤轉移返花旗國

，就咁睇美金反彈壓力的確唔可以睇少。創科依家喺花旗國有五間廠房，美金跳彈床，將十分有

利創科減低喺其他國家嘅原材料採購成本，出年業績當然可以繼續睇高一線。

仲有，就係花旗國磚頭銷售持續有改善，前幾日公布嘅１１月成屋銷售就有５８１萬間，升

咗近半成，為２００６年以嚟最高點。另外，花旗國會喺今日公布個人支出同新屋銷售等數據，

前者預期按月升０﹒５巴仙，較上個月０﹒３巴仙高；而新屋銷售由九月到而家都維持喺上升軌

道，相信都會繼續造好。

走勢方面，創科今年表現省鏡，暫時累升咗近八成，今日喺５０﹒２銀登頂後腳軟，而現價

亦都升穿咗幾間大行嘅「他屐」，建議缸友可以等到回調至１０天線（４７﹒２１銀）吸納，暫

時目標可以先睇麥格理畀嘅５５蚊「他屐」，中長線就可以睇細摩嘅最牛「他屐」６５蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

