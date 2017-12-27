《傳聞》內銀不良貸款續降，基金重新對內銀股估值

《傳聞》市場消息稱，今年中國經濟表現比預期理想，內銀壞帳撥備減少，近期不良貸款率

進一步下降，基金重新對內銀股估值，中國工商（０１３９８）等內銀股升勢可延續至明年，成

為推動大市上升動力，６﹒２元可低吸工行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

