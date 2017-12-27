《傳聞》市場消息稱，今年中國經濟表現比預期理想，內銀壞帳撥備減少，近期不良貸款率
進一步下降，基金重新對內銀股估值，中國工商（０１３９８）等內銀股升勢可延續至明年，成
為推動大市上升動力，６﹒２元可低吸工行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/12/2017 09:01
《傳聞》內銀不良貸款續降，基金重新對內銀股估值
《傳聞》市場消息稱，今年中國經濟表現比預期理想，內銀壞帳撥備減少，近期不良貸款率
進一步下降，基金重新對內銀股估值，中國工商（０１３９８）等內銀股升勢可延續至明年，成
為推動大市上升動力，６﹒２元可低吸工行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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