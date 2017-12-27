《傳聞》內地擬出招遏制煤價升勢

《傳聞》入冬用煤需求大增，推動內地煤價急升，傳聞當局出招遏制煤價升勢，包括進口燃

煤，令煤企如神華集團（０１０８８）上周五（２２日）逆市下跌，收市報１９﹒９元，微跌５

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

