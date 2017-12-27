  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2017 09:01

《傳聞》內地擬出招遏制煤價升勢

　　《傳聞》入冬用煤需求大增，推動內地煤價急升，傳聞當局出招遏制煤價升勢，包括進口燃
煤，令煤企如神華集團（０１０８８）上周五（２２日）逆市下跌，收市報１９﹒９元，微跌５
仙。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態27/12/2017
莫斯科巴士衝行人隧道 至少5死
興證快訊27/12/2017
中央經濟工作會議
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】二手樓價升逾11% 「上車靠父幹」成風
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】新盤有價有市 長實套現515億成吸金王
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
政是有心 ． 余君雋
港區人大代表不代表我 26
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
打工秘笈
【你估中幾多個？】專業預測！2018年10大人力資源趨勢
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1
健康解「迷」
【靈魂之窗】五臟是否健康？你的眼睛會告訴你！ 1
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 6
論盡中港台 ． 岑逸飛
中美俄日的「非零和博弈」 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流
足球俱樂部 ． 主教練
高普不是擇善固執 雲加仍是冥頑不靈
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？
女子愛財 ． 唐德玲
萬勿鬥長命！牛熊證其實比窩輪更恐怖 2
抵玩自助遊
【$7900岡山鳥取7日遊】古糧倉泛舟 砂丘騎駱駝 嘆原個蜜桃巴菲
我家私房菜 ． 韋太
【吃苦就是吃補】家鄉釀涼瓜
句句有骨 ． 胡兆邦
【藥到病除？】膝關節退化，打透明質酸針有用嗎？ 2
第一桶金 ． 方元
2018年，我看好港交所（上）
What's On
【聖誕老人出沒注意！】揭開港產Santa的神秘面紗
玄來更精彩 ． 黃美雲
點解咁凍？點樣養生？
廣告背後 ． 袁靜
【珍惜眼前人】你可交心的朋友有多少？ 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
政是有心 ． 余君雋
泛民初一 點人數玩拉布 建制十五 修改議事規則 33
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
抵玩自助遊
$9,300 美國聖地牙哥度假4天 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞McWilliam's 葡萄酒

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊