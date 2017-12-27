《傳聞》北水掃中傳動（９５８），春江鴨吼中海物業（２６６９）

《傳聞》中國高速傳動（００９５８）上周五（２２日）急升近１６％，升上１１﹒９８元

。傳聞北水大手掃貨。由於今年棄電率急降，風電裝機需求增加，支持中國高速傳動股價勁升，

但１２元的阻力不輕，提防回吐。

另一方面，中海物業（０２６６９）走勢可人，持續跑贏大市。上周五（２２日）升上

２﹒１元，短期有望挑戰２﹒３元至２﹒４元。據聞中海物業成為新一批港股通標的股份大熱之

一，近期有春江鴨偷步入市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

