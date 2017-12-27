《傳聞》市場消息指，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）海南省分行與海航，
於本周一（２５日）簽署住房租賃戰略合作協議，以支持海航旗下住租賃業務發展。
據悉，建行將向海航住房租賃等業務提供金融服務，而海航附屬公司海航實業，將在未來５
年提供長租公寓類資產與建行合作，價值最少為１６０億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/12/2017 09:01
《傳聞》建行海航簽住房租賃戰略合作協議
《傳聞》市場消息指，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）海南省分行與海航，
於本周一（２５日）簽署住房租賃戰略合作協議，以支持海航旗下住租賃業務發展。
據悉，建行將向海航住房租賃等業務提供金融服務，而海航附屬公司海航實業，將在未來５
年提供長租公寓類資產與建行合作，價值最少為１６０億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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