《傳聞》建行海航簽住房租賃戰略合作協議

《傳聞》市場消息指，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）海南省分行與海航，

於本周一（２５日）簽署住房租賃戰略合作協議，以支持海航旗下住租賃業務發展。

據悉，建行將向海航住房租賃等業務提供金融服務，而海航附屬公司海航實業，將在未來５

年提供長租公寓類資產與建行合作，價值最少為１６０億元人民幣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

