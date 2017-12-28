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即市新聞

28/12/2017 09:00

《傳聞共賞》中銀總裁岳毅退休高迎欣接任，安踏傳購國際體育品牌

　　《傳聞共賞》中銀香港（０２３８８）總裁岳毅退休，母行副行長高迎欣接替
　　　　　　　　安踏（０２０２０）收購國際體育運動品牌好事近
　　　　　　　　紫光擬增持中芯（００９８１）
　　　　　　　　新能源汽車銷售強勁捧比亞迪（０１２１１）
　　　　　　　　成本急升沽燃氣股

　　《昔日傳聞》復星國際（００６５６）售荷里活公司Ｓｔｕｄｉｏ８股份
　　　　　　　　建行海航簽住房租賃戰略合作協議
　　　　　　　　不良貸款續降，基金重新對內銀股估值
　　　　　　　　內地擬出招遏制煤價升勢
　　　　　　　　春江鴨掃入中海物業（０２６６９）炒成為新一批港股通標的股份
　　　　　　　　小米今年營收超標１８％，達１７０億至１８０億美元
　　　　　　　　中電信（００７２８）與ＴＰＧ明年初購巴西電訊商Ｏｉ
　　　　　　　　內地明年鐵路基建投資維持８０００億人幣
　　　　　　　　金風（０２２０８）受惠海外風電訂單增
　　　　　　　　本港銀行淨息差上升
　　　　　　　　海航旗下文思海輝考慮港上市
　　　　　　　　莊皇孖展截止遠未足額
　　　　　　　　大灣區再有新措施
　　　　　　　　內地將推政策支持半導體行業
　　　　　　　　乳品企業有提價空間
　　　　　　　　雅居樂（０３３８３）以每平方呎２﹒６萬元收購九龍塘別墅
　　　　　　　　化肥產品價格急升，資金捧心連心（０１８６６）
　　　　　　　　本港中小型銀行醞釀調高按揭利率
　　　　　　　　內地加快推進房產稅，內房股走弱
　　　　　　　　咖啡品牌捷榮在港上市，下周路演及招股
　　　　　　　　海航集團或售英美澳等海外物業，涉６０億美元
　　　　　　　　中車時代（０３８９８）力拓純電動智能駕駛客車
　　　　　　　　風電設備需求增捧中國高速傳動（００６５８）
　　　　　　　　燃油車醞釀逐步停產
　　　　　　　　匯豐副主席兼行政總裁王冬勝明年再獲續約
　　　　　　　　光大集團磋商收購亞洲航空飛機租賃公司
　　　　　　　　ＬＮＧ裝備訂單急增捧中集安瑞科（０３８９９）
　　　　　　　　央企重組提速，下一步船舶業整合
　　　　　　　　黃大仙新光中心商場８﹒８億元獲洽購
　　　　　　　　中國電影票房升落行ＩＭＡＸ（０１９７０）
　　　　　　　　內地煤價趨升捧神華（０１０８８）
　　　　　　　　吉利（００１７５）再洽購平治母企股份
　　　　　　　　匯付天下擬港上市籌資４億至５億美元
　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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