《傳聞》紫光擬增持中芯（００９８１）

《傳聞》中芯國際（００９８１）昨日（２７日）股價急升近３％，成交金額增加至１０億

元。市傳紫光進一步增持中芯，短期股價將繼續跑贏大市，但在１２﹒５元阻力預期不輕，可能

有回吐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

