《傳聞》安踏（０２０２０）收購國際體育運動品牌好事近

《傳聞》安踏（０２０２０）昨日（２７日）股價抽高近６％，以３５﹒３元收市，傳聞收

購國際體育運動品牌好事近，有利銷售額進一步上升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

