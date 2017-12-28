《傳聞》市場消息稱，內地新能源汽車補貼將繼續退坡，刺激新能源汽車保持強勁，明年銷
售可持續逾五成增長；比亞迪（０１２１１）昨日（２７日）升上６８元水平，走勢可人。
另一方面，內地天然氣供應緊張，成本顯著急升，但據悉燃氣股難以將成本上升轉嫁至用家
身上；近月包括中國燃氣（００３８４）股價持續走弱，短期可能進一步考驗２１元支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/12/2017 09:01
《傳聞》新能源車銷售勁捧比亞迪（１２１１），成本急升沽燃氣股
《傳聞》市場消息稱，內地新能源汽車補貼將繼續退坡，刺激新能源汽車保持強勁，明年銷
售可持續逾五成增長；比亞迪（０１２１１）昨日（２７日）升上６８元水平，走勢可人。
另一方面，內地天然氣供應緊張，成本顯著急升，但據悉燃氣股難以將成本上升轉嫁至用家
身上；近月包括中國燃氣（００３８４）股價持續走弱，短期可能進一步考驗２１元支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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