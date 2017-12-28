《傳聞》中銀香港總裁岳毅退休，母行副行長高迎欣接替

《傳聞》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁岳毅將退休，市傳會由母行中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事兼副行長高迎欣接替其職位。早前市場一度傳出

中行另一名執行董事兼副行長任德奇是接替岳毅的熱門人選，但最終篤定由高迎欣接替。

中銀前副董事長兼總裁和廣北２０１５年３月退休後由岳毅接任其職位，同年高迎欣獲調派

中行出任副行長。高迎欣現年僅５４歲，但曾任職中銀副總裁長達１０年，負責企業銀行業務。



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