《傳聞》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁岳毅將退休，市傳會由母行中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事兼副行長高迎欣接替其職位。早前市場一度傳出
中行另一名執行董事兼副行長任德奇是接替岳毅的熱門人選，但最終篤定由高迎欣接替。
中銀前副董事長兼總裁和廣北２０１５年３月退休後由岳毅接任其職位，同年高迎欣獲調派
中行出任副行長。高迎欣現年僅５４歲，但曾任職中銀副總裁長達１０年，負責企業銀行業務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/12/2017 09:01
《傳聞》中銀香港總裁岳毅退休，母行副行長高迎欣接替
《傳聞》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁岳毅將退休，市傳會由母行中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事兼副行長高迎欣接替其職位。早前市場一度傳出
中行另一名執行董事兼副行長任德奇是接替岳毅的熱門人選，但最終篤定由高迎欣接替。
中銀前副董事長兼總裁和廣北２０１５年３月退休後由岳毅接任其職位，同年高迎欣獲調派
中行出任副行長。高迎欣現年僅５４歲，但曾任職中銀副總裁長達１０年，負責企業銀行業務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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