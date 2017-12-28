《魚缸博客》阿爺撐新能源車，比亞迪（１２１１）料試上月高位！

《魚缸博客》魚缸近日屢創月內高位，先喺早市高開８７點報２９６８４，之後就喺手機設

備一哥舜宇（０２３８２）、「新貴」碧桂園（０２００７）齊齊夾高之下，令魚缸一度攀升最

多２０９點高見２９８０７點。但觀乎近排個孖屐嘅成交額都仍然喺千億銀樓下，成交唔活躍，

而後市魚缸可否挑戰三萬點，就要睇下傳統大價藍戰士嘅表現係唔係繼續給力啦！

聖誕節假期完結，魚缸資金噚日（２７日）又炒返砵砵車，當中比亞迪（０１２１１）升幅

都唔細！佢呢排從低位６１﹒４５銀，逐漸彈高至月內高位７０﹒８銀，升幅達１５巴仙，照依

個勢頭去估計，唔排除短期內仲有得借勢炒上！

公仔圖顯示，比亞迪自１０月初高位８３﹒７銀，持續偏軟，直到跌到落１００天線（約

６４﹒０６１銀）先至有個較強嘅承托力。原來十月嗰陣有中汽協官員話，今年神州砵砵車或無

法實現全年５巴仙嘅銷量目標，消息傳出後，缸友就嚇到面青青，亦都開始逐漸拋貨。不過呢項

因素始乎已經為孖屐所消化咗。

直到噚日神州就有好消息傳來，財政部表示，出年延長免收新能源汽車購置稅，令砵砵車大

發神威，比亞迪更一度衝上７０蚊嘅關口添。雖然佢今朝衝前至７０﹒２銀就碌返落嚟，但博客

相信今日只係輕微調整。阿爺既然繼續鼓勵新能源汽車發展，比亞迪銷量亦有望得到良好增長，

現價正好為各位缸友提供趁低吸納嘅好時機。因此，若睇好比亞迪嘅缸友，不妨喺現水平吸納，

初步上望７７﹒５銀上月高位先啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

