《傳聞》基金加注亞洲股市

《傳聞》市場消息稱，美元匯價走弱，吸引基金加注亞洲股市，港股也是受惠者，明年港股

看高一線。盈富基金（０２８００）昨日（２８日）升破３０元，上升０﹒２５元，以

３０﹒０５元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

