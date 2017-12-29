《傳聞》市場消息稱，美元匯價走弱，吸引基金加注亞洲股市，港股也是受惠者，明年港股
看高一線。盈富基金（０２８００）昨日（２８日）升破３０元，上升０﹒２５元，以
３０﹒０５元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/12/2017 09:01
《傳聞》基金加注亞洲股市
《傳聞》市場消息稱，美元匯價走弱，吸引基金加注亞洲股市，港股也是受惠者，明年港股
看高一線。盈富基金（０２８００）昨日（２８日）升破３０元，上升０﹒２５元，以
３０﹒０５元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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