《傳聞》北汽（０１９５８）昨日（２８日）急升近６％，一度高見１０﹒２元，收市報９
﹒９４元。據悉北汽未來重拳新能源汽車，明年銷售可能翻一番，短期股價續可看好，建議逢低
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/12/2017 09:01
《傳聞》北汽（０１９５８）拓新能源汽車
《傳聞》北汽（０１９５８）昨日（２８日）急升近６％，一度高見１０﹒２元，收市報９
﹒９４元。據悉北汽未來重拳新能源汽車，明年銷售可能翻一番，短期股價續可看好，建議逢低
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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