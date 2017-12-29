《傳聞》北汽（０１９５８）拓新能源汽車

《傳聞》北汽（０１９５８）昨日（２８日）急升近６％，一度高見１０﹒２元，收市報９

﹒９４元。據悉北汽未來重拳新能源汽車，明年銷售可能翻一番，短期股價續可看好，建議逢低

吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

