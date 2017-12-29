《傳聞》國企混改擴至鐵路業

《傳聞》市場消息稱，國企混改進一步深化，稍後可能延至鐵路行業，消息支持近期廣深鐵

路（００５２５）走高昨日（２８日）升上５﹒２３元，上升０﹒３１元後市，可望上試５﹒５

元至５﹒８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

