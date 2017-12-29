《傳聞》運輸署或於下年底試辦一至兩條新路線，由「豪華巴士」提供服務，而九巴有意營
辦上述路線。市場消息透露，政府正研究「豪華巴士」或行駛屯門、元朗或北區至中環或灣仔，
預料收費較一般巴士路線高三成左右。
「豪華巴士」即是在繁忙時間開辦不設企位及停站較少的長途巴士新型服務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/12/2017 09:01
《傳聞》豪華巴士收費較一般巴士高三成
《傳聞》運輸署或於下年底試辦一至兩條新路線，由「豪華巴士」提供服務，而九巴有意營
辦上述路線。市場消息透露，政府正研究「豪華巴士」或行駛屯門、元朗或北區至中環或灣仔，
預料收費較一般巴士路線高三成左右。
「豪華巴士」即是在繁忙時間開辦不設企位及停站較少的長途巴士新型服務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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