《傳聞》豪華巴士收費較一般巴士高三成

《傳聞》運輸署或於下年底試辦一至兩條新路線，由「豪華巴士」提供服務，而九巴有意營

辦上述路線。市場消息透露，政府正研究「豪華巴士」或行駛屯門、元朗或北區至中環或灣仔，

預料收費較一般巴士路線高三成左右。

「豪華巴士」即是在繁忙時間開辦不設企位及停站較少的長途巴士新型服務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

