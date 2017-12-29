《魚缸博客》鐵鳥又起飛，東航（００６７０）要吼實！

《魚缸博客》終於嚟到２０１７年最後一個交易日啦，歡樂嘅時光真係過得特別快。博客今

日就想同大家講下，喺第四季相當出位嘅神州鐵鳥三寶，今日（２９日）年結日上晝走勢都相當

唔錯啊，三隻拖住手齊齊飛起。

過完聖誕節無耐，話咁快就到年尾，相信大家嘅心情仍然放緊假。由於神州嘅消費能力都漸

漸上升，無論係國外定國內嘅旅遊需求都好大，非常有利航空佬。雖然神州就無香江咁放咁多日

假，不過其實仲有一個半月，就將會到全年需求最高峰嘅農曆新年啦。大家辛苦完一年之後，都

趁機會回鄉見屋企人，航班需求大到嚇親人，有興趣嘅缸友不妨事前入定貨。

不過，航空佬都唔係一帆風順，睇返公仔圖，呢個板塊嘅股每升幾日至一星期，股價就會調

整返些少。主要都係由於航空佬嘅盈利表現，好容易受油價同人幣走勢影響，所以較為反覆都係

正常。如果有興趣吸納嘅投資者，要吼實埋呢兩個因素。

博客目前較為睇好東航（００６７０），皆因佢嘅整體走勢相對平穩，而且仲有瑞銀唱好，

將評價升至買入，「他屐」由４﹒２５銀上調至６﹒５銀。業績方面，上半年純利有逾３４巴仙

增長，係鐵鳥三寶入面做得最好，國航（００７５３）同南航（０１０５５）同期都錄得虧損嫁

。不過現價買就有些少貴啦，建議可以吼實股價回調至十天線（５﹒３１６銀）再考慮入手！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

