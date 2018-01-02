《傳聞共賞》正榮國際配售已獲足額認購，宏安９億購薄扶林道舊樓

《傳聞共賞》正榮（０６１５８）國際配售已獲足額認購

宏安（０１２４３）逾９億購入薄扶林道舊樓作重建

天能動力（００８１９）產能增加

新華保險（０１３３６）有意拓展金融科技

光大國際（００２５７）有望投得更多項目

睿見教育（０６０６８）炒業績增長



《昔日傳聞》本港「豪華巴士」收費高三成

北汽（０１９５８）拓新能源汽車

基金加注亞洲股市

國企混改擴至鐵路業

中銀香港（０２３８８）總裁岳毅退休，母行副行長高迎欣接替

安踏（０２０２０）收購國際體育運動品牌好事近

紫光擬增持中芯（００９８１）

新能源汽車銷售強勁捧比亞迪（０１２１１）

成本急升沽燃氣股

復星國際（００６５６）售荷里活公司Ｓｔｕｄｉｏ８股份

建行海航簽住房租賃戰略合作協議

不良貸款續降，基金重新對內銀股估值

內地擬出招遏制煤價升勢

春江鴨掃入中海物業（０２６６９）炒成為新一批港股通標的股份

小米今年營收超標１８％，達１７０億至１８０億美元

中電信（００７２８）與ＴＰＧ明年初購巴西電訊商Ｏｉ

內地明年鐵路基建投資維持８０００億人幣

金風（０２２０８）受惠海外風電訂單增

本港銀行淨息差上升

海航旗下文思海輝考慮港上市

莊皇孖展截止遠未足額

大灣區再有新措施

內地將推政策支持半導體行業

乳品企業有提價空間

雅居樂（０３３８３）以每平方呎２﹒６萬元收購九龍塘別墅

化肥產品價格急升，資金捧心連心（０１８６６）

本港中小型銀行醞釀調高按揭利率

內地加快推進房產稅，內房股走弱

咖啡品牌捷榮在港上市，下周路演及招股

海航集團或售英美澳等海外物業，涉６０億美元

中車時代（０３８９８）力拓純電動智能駕駛客車

風電設備需求增捧中國高速傳動（００６５８）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

