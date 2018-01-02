《傳聞》天能（８１９）產能增，新華保險（１３３６）拓金融科技

《傳聞》新華保險（０１３３６）股價持續在５０元以上水平徘徊，上周五（２９日）以

５３﹒４元收市。據聞新華保險也有意拓展金融科技，用於保險業務發展之上，宜待股價回落至

５０元邊緣吸納，才有較大值博率。

另一方面，天能動力（００８１９）上周五（２９日）急升１６％，升上８﹒１２元，不似

是年結窗櫥粉飾。據悉，天能動力位於淅江的新能源汽車動力電池項目逐步投產，有助增加產能

，對股價產生支持作用，在８元以下可低吸。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

