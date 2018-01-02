《傳聞》光國（２５７）料投更多項目，睿見（６０６８）炒業績佳

《傳聞》中國繼續集中火力治理環境，據悉今年推出垃圾發電、垃圾與污泥處理公私營合作

項目將進一步增加，光大國際（００２５７）有望投得更多項目，有助推動業績增長，短期有力

上試１１﹒４元的一年新高。

另一方面，睿見教育（６０６８）上周五（２９日）升上４﹒７１元，上升０﹒１２元，強

勢有望持續至今年。據悉中國中產數目增加，睿見教育學費與宿費仍有上升空間，成為業績增長

動力來源，在４﹒４元至４﹒５元的支持力不俗。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

