《傳聞》中國繼續集中火力治理環境，據悉今年推出垃圾發電、垃圾與污泥處理公私營合作
項目將進一步增加，光大國際（００２５７）有望投得更多項目，有助推動業績增長，短期有力
上試１１﹒４元的一年新高。
另一方面，睿見教育（６０６８）上周五（２９日）升上４﹒７１元，上升０﹒１２元，強
勢有望持續至今年。據悉中國中產數目增加，睿見教育學費與宿費仍有上升空間，成為業績增長
動力來源，在４﹒４元至４﹒５元的支持力不俗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/01/2018 09:14
《傳聞》光國（２５７）料投更多項目，睿見（６０６８）炒業績佳
《傳聞》中國繼續集中火力治理環境，據悉今年推出垃圾發電、垃圾與污泥處理公私營合作
項目將進一步增加，光大國際（００２５７）有望投得更多項目，有助推動業績增長，短期有力
上試１１﹒４元的一年新高。
另一方面，睿見教育（６０６８）上周五（２９日）升上４﹒７１元，上升０﹒１２元，強
勢有望持續至今年。據悉中國中產數目增加，睿見教育學費與宿費仍有上升空間，成為業績增長
動力來源，在４﹒４元至４﹒５元的支持力不俗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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