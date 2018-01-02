《傳聞》正榮（０６１５８）國際配售已獲足額認購

《傳聞》市場消息透露，中國大型的綜合性房地產開發商正榮地產（０６１５８）今第三天

招股，國際配售已獲足額認購。

近日正榮地產已公布招股詳情。公司計劃發行１０億股，當中９０％為國際發售，餘下

１０％為香港公開發售，作價每股３﹒４０元至４﹒０８元。以每手１０００股計算，入場費４

１２１﹒１１元。股份於上周四（２８日）起至下周一（８日）中午招股，１月１６日掛牌上市

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

