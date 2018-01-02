《傳聞》據消息人士透露，宏安（０１２４３）以逾９億元購入西半山薄扶林道舊樓，預計
日後取得全部業權後將進行重建。
據悉涉及物業為薄扶林道８６Ａ至Ｄ號樸園，物業於１９６０年落成，現址為兩座４層高住
宅及１層停車場。項目地盤面積約２８５１４平方呎，共提供１６個住宅單位及１６個車位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/01/2018 09:01
《傳聞》宏安（０１２４３）逾９億購入薄扶林道舊樓作重建
《傳聞》據消息人士透露，宏安（０１２４３）以逾９億元購入西半山薄扶林道舊樓，預計
日後取得全部業權後將進行重建。
據悉涉及物業為薄扶林道８６Ａ至Ｄ號樸園，物業於１９６０年落成，現址為兩座４層高住
宅及１層停車場。項目地盤面積約２８５１４平方呎，共提供１６個住宅單位及１６個車位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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