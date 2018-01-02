《魚缸博客》人行放水Ａ場有望繼續造好，中資券商佬可追落後

《魚缸博客》香江魚缸喺２０１８年第一日開齋即攞返個頭彩，一舉衝破三萬點之餘，仲順

便創埋超過十年新高。除咗香江，神州都嚟個「開門紅」，喺上晝已經彈起超過１巴仙兼重上三

千三。

過完聖誕假同元旦假後，缸友入缸搏鬥嘅情緒都返晒嚟，單喺上晝成交已經有近７００億銀

，即係話全日魚缸成交都好大機會會上返千億大關，唔怪得之生發發（００３８８）一馬當先升

咗超過３巴仙。

啱啱踏入２０１８年，「孖屐」一向都有一個好老套嘅講法，就係「一月效應」，即係一月

份嘅股市都錄得升幅。睇返過去十年嘅資料，２００７至２０１７年間，有八年嘅第一日都有升

幅，嗰十年入面，有六個嘅一月份，魚缸都有進帳。雖然香江先啱啱開局，亦都好難以第一日嘅

升幅去判斷之後一月嘅表現，但人行上個禮拜六話臨時放水（降準）一個月，內銀今日全線爆上

。隨住人行放水，內銀存貸息差有望擴闊，有利首季盈利表現，後市走勢可以睇高一線，同時都

繼續有利魚缸維持升勢。

老老竇竇，內銀無論喺香江定神州嘅魚缸都相當有份量，佢地表現省鏡，都有望繼續推高Ａ

場，而神州券商股舊年表現相當頹，加上近年「孖屐」興起炒作「狗股理論」，即買入舊年走勢

落後嘅股份，呢班券商佬都有望借勢炒起。

睇返舊年呢班街坊嘅表現，光大證券（０６１７８）完全喺後面食塵，全年插咗超過２１巴

仙，銀河證券（０６８８１）同海通證券（０６８３７）就分別跣低近１６巴仙同超過１３巴仙

，而華泰六八八六（０６８８６）同中信證券（０６０３０）就分別升咗超過９巴仙同近半成，

所以缸友可以優先吼實嗰三隻舊年插水嘅券商佬。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

