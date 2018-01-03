《傳聞》人民幣兌美元升至近四個月高位，傳聞新一輪資金流入，加碼買入Ａ股，安碩中國
Ａ５０（０２８２３）昨日（２日）上升２﹒２％，以１５﹒３６元收市，升幅比上証綜指更大
，基金大戶買Ａ股已露出手影，短期看１６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2018 09:09
《傳聞》基金加碼買Ａ股
《傳聞》人民幣兌美元升至近四個月高位，傳聞新一輪資金流入，加碼買入Ａ股，安碩中國
Ａ５０（０２８２３）昨日（２日）上升２﹒２％，以１５﹒３６元收市，升幅比上証綜指更大
，基金大戶買Ａ股已露出手影，短期看１６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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