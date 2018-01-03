《傳聞》大行重估國企股，或調高投資評級

《傳聞》Ｈ股全流通試點啟動，內資股可轉換為Ｈ股，令Ｈ股股市值最終倍數增加，據聞大

行重估國企股投資價值，調高投資評級。恆生Ｈ股（０２８２８）將受惠，昨日（２日）急升３

％，升上１２１元水平，短期升勢有餘未盡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

