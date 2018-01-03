《傳聞》港元資金續緊捧恒生（１１），中車（１７６６）炒訂單增

《傳聞》年結過後，港元拆息未見顯著回落，據聞港元資金續緊，有個中小型銀行以２厘高

息搶吸港元，消息對在同業市場以拆放為主的大銀行如恆生銀行（０００１１）十分有利，短期

股價有力向上挑戰２００元大關。

另一方面，中車（０１７６６）股價走強，昨日（２日）急升４％，以８﹒６９元收市，短

期將直撲９元關。據悉，中車受惠「一帶一路」建設，海外訂單持續增長，對業績帶來正面影響

，北水也加入買貨行列。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

