《傳聞》據消息人士透露，阿里巴巴與本田汽車合作開發一項服務，讓駕駛員使用高德地圖
進行預訂，並且通過支付寶付款，攜手發展聯網汽車（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｃａｒ）服務。
報道指出，本田汽車和高德自２０１５年起以就多用途車用導航系統展開合作，如今是希望
尋求擴大合作範圍，將聯網汽車相關服務納入其中。
高德地圖是由阿里巴巴旗下所屬的電子地圖企業，高德軟體推出的一種電子地圖服務，亦是
中國版本蘋果手機內建地圖的供應商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2018 09:01
《傳聞》阿里與本田汽車合作，發展手機地圖程式預訂及付款服務
《傳聞》據消息人士透露，阿里巴巴與本田汽車合作開發一項服務，讓駕駛員使用高德地圖
進行預訂，並且通過支付寶付款，攜手發展聯網汽車（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｃａｒ）服務。
報道指出，本田汽車和高德自２０１５年起以就多用途車用導航系統展開合作，如今是希望
尋求擴大合作範圍，將聯網汽車相關服務納入其中。
高德地圖是由阿里巴巴旗下所屬的電子地圖企業，高德軟體推出的一種電子地圖服務，亦是
中國版本蘋果手機內建地圖的供應商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
|興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
|國際動態02/01/2018
金正恩釋善意 願與南韓會談
|生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】「入摩」短期難見效 新藍籌將成A股收益方向
|生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】A股振幅25年最低 中證監全面加強監管
|生財有道29/12/2017
【回顧展望－港股】華夏基金軒偉：港股估值低 資金南下趨勢加快
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰