《傳聞》阿里與本田汽車合作，發展手機地圖程式預訂及付款服務

《傳聞》據消息人士透露，阿里巴巴與本田汽車合作開發一項服務，讓駕駛員使用高德地圖

進行預訂，並且通過支付寶付款，攜手發展聯網汽車（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｃａｒ）服務。

報道指出，本田汽車和高德自２０１５年起以就多用途車用導航系統展開合作，如今是希望

尋求擴大合作範圍，將聯網汽車相關服務納入其中。

高德地圖是由阿里巴巴旗下所屬的電子地圖企業，高德軟體推出的一種電子地圖服務，亦是

中國版本蘋果手機內建地圖的供應商。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

