《傳聞》希瑪（０３３０９）孖展額超購逾２１倍

《傳聞》消息人士指，本港眼科醫療集團希瑪（０３３０９）於６間證券累計借出

１２﹒６１億元孖展額，相當於公開發售超購逾２１倍，因此需啟動回撥機制令公開發售佔比由

１０％增至３０％。

希瑪眼科於去年１２月２９日起至下周一（８日）招股，預期於本月１５日上市。是次發售

１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價為２﹒３５至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一

手２０００股計，入場費５８５８﹒４５元。



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