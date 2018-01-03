《傳聞》消息人士指，本港眼科醫療集團希瑪（０３３０９）於６間證券累計借出
１２﹒６１億元孖展額，相當於公開發售超購逾２１倍，因此需啟動回撥機制令公開發售佔比由
１０％增至３０％。
希瑪眼科於去年１２月２９日起至下周一（８日）招股，預期於本月１５日上市。是次發售
１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價為２﹒３５至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一
手２０００股計，入場費５８５８﹒４５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2018 09:01
《傳聞》希瑪（０３３０９）孖展額超購逾２１倍
《傳聞》消息人士指，本港眼科醫療集團希瑪（０３３０９）於６間證券累計借出
１２﹒６１億元孖展額，相當於公開發售超購逾２１倍，因此需啟動回撥機制令公開發售佔比由
１０％增至３０％。
希瑪眼科於去年１２月２９日起至下周一（８日）招股，預期於本月１５日上市。是次發售
１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價為２﹒３５至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一
手２０００股計，入場費５８５８﹒４５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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