《傳聞》太古地產發十年期綠色美元債券，息率Ｔ＋１３０點子區域

《傳聞》市場消息指出，太古地產（０１９７２）擬發行１０年期綠色美元債券，初步指導

價格在美國國庫券（Ｔ）加１３０個點子區域，集資為綠色發展項目提供資金或進行再融資，聯

席帳簿管理人為美銀美林、匯豐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

