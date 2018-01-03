《傳聞》市場消息指出，太古地產（０１９７２）擬發行１０年期綠色美元債券，初步指導
價格在美國國庫券（Ｔ）加１３０個點子區域，集資為綠色發展項目提供資金或進行再融資，聯
席帳簿管理人為美銀美林、匯豐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2018 15:00
《傳聞》太古地產發十年期綠色美元債券，息率Ｔ＋１３０點子區域
《傳聞》市場消息指出，太古地產（０１９７２）擬發行１０年期綠色美元債券，初步指導
價格在美國國庫券（Ｔ）加１３０個點子區域，集資為綠色發展項目提供資金或進行再融資，聯
席帳簿管理人為美銀美林、匯豐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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