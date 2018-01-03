《魚缸博客》大和上調盈測，保利協鑫（３８００）有望重上高位！

《魚缸博客》魚缸今朝（３日）表現都唔錯，噚日（２日）大升近６００點收市後，今日再

高開１４３點，暫時最多去到３０７２４點，不過去到１１點左右升幅收窄，缸友唔使驚，咁證

明孖屐升得好冷靜，加上啱啱見完十年新高，自然要回下氣，所以之後魚缸可能要靜返幾日休息

吓。升得太急嘅股份缸友可以沽部分貨鎖定利潤，等之後個市回落補返貨啦！

孖屐資金唔再淨係集中於大股上，最近開始流入一Ｄ業務具規模嘅中型股。最近國家能源局

公布，２０１７年１至１１月，神州光伏發電量達１０６９億千瓦時，按年增長７２巴仙，光伏

發電量佔全部發電量的比重同比增加０﹒７個百分點。截至２０１７年１１月底，內地光伏累計

裝機容量達１２５７９萬千瓦，按年增長６７巴仙，累計裝機容量佔總電力裝機的比重達７﹒５

巴仙，同比增加２﹒７個百分點。

光伏股中嘅代表，當然要數保利協鑫（０３８００），大和最新上調公司評級同目標價，由

「沽貨」上調到「跑輸孖屐」，可見該行認為保利協鑫已經走出最差嘅環境。同時大和將公司

２０１７年至２０１９年嘅每股盈利預測上調２３至３７巴仙。

不過，缸友唔使急於入貨，因為大和話行業價格競爭激烈，所以公司毛利率有機會收窄，缸

友可以靜待股價回落至十天線（１﹒３５１銀）附近時入貨，預計阻力位會位於上年１１月高位

１﹒６３銀，作短炒亦無不可。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

