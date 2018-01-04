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即市新聞

04/01/2018 09:00

《傳聞共賞》希瑪孖展暫超購逾１８５倍，虛擬運營商上半年獲發牌

　　《傳聞共賞》希瑪（０３３０９）孖展熱爆，暫超購逾１８５倍
　　　　　　　　虛擬運營商料上半年獲發正式牌照
　　　　　　　　行業景氣佳，資金捧保利協鑫（０３８００）海螺（００９１４）
　　　　　　　　錦江酒店（０２００６）醞釀資產整合
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）拓雲軌列車

　　《昔日傳聞》阿里與本田汽車擴大合作
　　　　　　　　希瑪（０３３０９）孖展額超購逾２１倍
　　　　　　　　基金加碼買Ａ股
　　　　　　　　大行重估國企股，或調高投資評級
　　　　　　　　港元資金續緊落行恆生銀行（０００１１）
　　　　　　　　中車（０１７６６）炒訂單增
　　　　　　　　正榮（０６１５８）國際配售已獲足額認購
　　　　　　　　宏安（０１２４３）逾９億購入薄扶林道舊樓作重建
　　　　　　　　天能動力（００８１９）產能增加
　　　　　　　　新華保險（０１３３６）有意拓展金融科技
　　　　　　　　光大國際（００２５７）有望投得更多項目
　　　　　　　　睿見教育（０６０６８）炒業績增長
　　　　　　　　本港「豪華巴士」收費高三成
　　　　　　　　北汽（０１９５８）拓新能源汽車
　　　　　　　　基金加注亞洲股市
　　　　　　　　國企混改擴至鐵路業
　　　　　　　　安踏（０２０２０）收購國際體育運動品牌好事近
　　　　　　　　新能源汽車銷售強勁捧比亞迪（０１２１１）
　　　　　　　　成本急升沽燃氣股
　　　　　　　　復星國際（００６５６）售荷里活公司Ｓｔｕｄｉｏ８股份
　　　　　　　　建行海航簽住房租賃戰略合作協議
　　　　　　　　不良貸款續降，基金重新對內銀股估值
　　　　　　　　內地擬出招遏制煤價升勢
　　　　　　　　春江鴨掃入中海物業（０２６６９）炒成為新一批港股通標的股份
　　　　　　　　小米今年營收超標１８％，達１７０億至１８０億美元
　　　　　　　　中電信（００７２８）與ＴＰＧ明年初購巴西電訊商Ｏｉ
　　　　　　　　內地明年鐵路基建投資維持８０００億人幣
　　　　　　　　金風（０２２０８）受惠海外風電訂單增
　　　　　　　　本港銀行淨息差上升
　　　　　　　　海航旗下文思海輝考慮港上市
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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