《傳聞》錦江酒店（０２００６）有動作，昨日（３日）股價再次逼近３元，以２﹒９７元
收市，上升７仙。據聞錦江酒店可能續有資產整合計劃醞釀之中，旗下在Ａ股上市的錦江股份股
價急升，看來傳聞空穴來風，未必無因。
另一方面，比亞迪（０１２１１）昨日（３日）上升１﹒５５元，高見７１﹒２元，升幅超
逾２％，比大市表現為佳。據悉，比亞迪力拓雲軌列車，在汕頭生產雲軌列車已經總裝，正進行
測試，可在７０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/01/2018 09:01
《傳聞》錦江（２００６）擬整合，比亞迪（１２１１）拓雲軌列車
《傳聞》錦江酒店（０２００６）有動作，昨日（３日）股價再次逼近３元，以２﹒９７元
收市，上升７仙。據聞錦江酒店可能續有資產整合計劃醞釀之中，旗下在Ａ股上市的錦江股份股
價急升，看來傳聞空穴來風，未必無因。
另一方面，比亞迪（０１２１１）昨日（３日）上升１﹒５５元，高見７１﹒２元，升幅超
逾２％，比大市表現為佳。據悉，比亞迪力拓雲軌列車，在汕頭生產雲軌列車已經總裝，正進行
測試，可在７０元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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