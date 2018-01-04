《傳聞》多個行業包括多晶硅等光伏上游產業的景氣不俗，價格持續持續高位，個別企業更
部署增產。多晶硅行業龍頭保利協鑫（０３８００）昨日（３日）進一步走高，升上１﹒４７元
，上升５﹒７％，待回落至１﹒４元邊緣吸納。
此外，去年內地水泥價格平均上升四成，在水泥庫存減少下，預期價格在今年首季仍會持續
高企不下，醒目資金偷步吸納水泥股，海螺（００９１４）昨日（３日）以３９﹒３元收市，上
升０﹒２元，短期有望向上突破４０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/01/2018 09:01
《傳聞》行業景氣佳，資金捧保利協鑫（３８００）海螺（９１４）
《傳聞》多個行業包括多晶硅等光伏上游產業的景氣不俗，價格持續持續高位，個別企業更
部署增產。多晶硅行業龍頭保利協鑫（０３８００）昨日（３日）進一步走高，升上１﹒４７元
，上升５﹒７％，待回落至１﹒４元邊緣吸納。
此外，去年內地水泥價格平均上升四成，在水泥庫存減少下，預期價格在今年首季仍會持續
高企不下，醒目資金偷步吸納水泥股，海螺（００９１４）昨日（３日）以３９﹒３元收市，上
升０﹒２元，短期有望向上突破４０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
|生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
|國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰