《傳聞》行業景氣佳，資金捧保利協鑫（３８００）海螺（９１４）

《傳聞》多個行業包括多晶硅等光伏上游產業的景氣不俗，價格持續持續高位，個別企業更

部署增產。多晶硅行業龍頭保利協鑫（０３８００）昨日（３日）進一步走高，升上１﹒４７元

，上升５﹒７％，待回落至１﹒４元邊緣吸納。

此外，去年內地水泥價格平均上升四成，在水泥庫存減少下，預期價格在今年首季仍會持續

高企不下，醒目資金偷步吸納水泥股，海螺（００９１４）昨日（３日）以３９﹒３元收市，上

升０﹒２元，短期有望向上突破４０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

