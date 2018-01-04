《傳聞》本港眼科醫療集團希瑪（０３３０９）於１２月２９日起至下周一（８日）招股，
消息人士透露，綜合６間券商數據，招股首三日累計獲逾１０６億元孖展額，較公開發售集資
５７１０萬元計超購逾１８５倍。
希瑪預期於本月１５日上市。是次發售１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價為２﹒３５
至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一手２０００股計，入場費５８５８﹒４５元。並獲騰
訊（００７００）主席馬化騰，及多名城中名流入股或認購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/01/2018 09:01
《傳聞》希瑪（０３３０９）孖展熱爆，暫超購逾１８５倍
《傳聞》本港眼科醫療集團希瑪（０３３０９）於１２月２９日起至下周一（８日）招股，
消息人士透露，綜合６間券商數據，招股首三日累計獲逾１０６億元孖展額，較公開發售集資
５７１０萬元計超購逾１８５倍。
希瑪預期於本月１５日上市。是次發售１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價為２﹒３５
至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一手２０００股計，入場費５８５８﹒４５元。並獲騰
訊（００７００）主席馬化騰，及多名城中名流入股或認購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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