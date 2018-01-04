《傳聞》虛擬運營商料上半年獲發正式牌照，首批最多１０企業

《傳聞》根據消息人士透露，被稱為「虛擬運營商」的移動通信轉售業務經過四年的試點工

作後，有望於今年上半年正式向企業發放正式牌照。有虛擬運營商行業人士表示，首批獲發牌照

企業料約５到１０間。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

