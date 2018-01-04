《魚缸博客》香江零售銷售旺場，收租佬希慎（１４）要買定啦喂！

《魚缸博客》花旗國魚缸又造好啦，標指更首次突破２７００點關口收市，三大指數隔晚（

３日）齊齊創新高。港股ＡＤＲ跟隨外圍造好，帶動港股今朝高開１３０點報３０６９１，其後

雖然曾經倒跌唔夠１點低見３０５６０，但之後都重拾升勢，繼續保持牛氣！

政府統計處噚日（３日）就公布咗去年１１月嘅零售業數據，零售總銷貨值３８７億元，按

年升７﹒５巴仙，勝過市場預期嘅上升４﹒２巴仙，連漲九個月。另外，數據顯示各項分類都有

錄到增長，當中升得最多嘅係雜項耐用消費品，上升２７﹒４巴仙；藥物及化妝品都升咗約

１２巴仙；珠寶、鐘表及名貴禮物則升７﹒９巴仙。零售銷售持續錄到增長，最受惠嘅當然就係

收租佬啦。

瑞信最新就表示，香江嘅零售銷售增長加快對收租佬有利，首選恆隆地產（００１０１）同

埋希慎（０００１４）咁講喎。不過，如果畀博客揀，就會覺得希慎比較好啦。望返公仔圖，恆

隆由去年１１月中旬嘅１７﹒２８銀水平，到依家升約１９銀，累積升幅幅唔算小，仲已經突破

埋１０月中旬高位。相反，希慎嘅升勢就相對緩慢，近日都平穩定位處於廿天線之上，加上仲未

突破上月初高位４２﹒９５銀，即係仲有大把上升水位。

睇埋業務方面，雖然公司喺截至去年６月止半年少賺１７巴仙，不過比較２０１６年全年盈

利倒退５８巴仙，已經有好大改善啦，隨著零售銷售增長加快，相信希慎有機會再次收細盈利減

少的幅度，加上有瑞信讚好，都算打咗支強心針啦。缸友可以吼實廿天線附近入手啦，可作中長

線部署！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

