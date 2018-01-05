《傳聞》國際油價急升，但國泰航空（００２９３）股價照升如儀，昨日（４日）以
１２﹒３２元收市，上升０﹒１元。據悉國泰燃油期貨合約虧損會隨油價反彈至三年高位而有所
收窄，因而對股價帶來正面支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/01/2018 09:01
《傳聞》國泰（００２９３）期油虧損收窄
《傳聞》國際油價急升，但國泰航空（００２９３）股價照升如儀，昨日（４日）以
１２﹒３２元收市，上升０﹒１元。據悉國泰燃油期貨合約虧損會隨油價反彈至三年高位而有所
收窄，因而對股價帶來正面支持作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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