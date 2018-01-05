《傳聞》市場消息指，正值公開招股的希瑪眼鏡（０３３０９），根據９間券商的資料，累
計孖展額約３１４億元，以其公開發售集資５７００萬元計，超額認購近５５０倍，並有逾
３４３張「頂頭槌」飛，每張價值２８５０萬元，當中輝立有逾１２０張、耀才有近１０３張、
海通有１００張、國泰君安有１２張、時富有８張。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/01/2018 09:01
《傳聞》希瑪（０３３０９）孖展額３１４億元，超購近５５０倍
《傳聞》市場消息指，正值公開招股的希瑪眼鏡（０３３０９），根據９間券商的資料，累
計孖展額約３１４億元，以其公開發售集資５７００萬元計，超額認購近５５０倍，並有逾
３４３張「頂頭槌」飛，每張價值２８５０萬元，當中輝立有逾１２０張、耀才有近１０３張、
海通有１００張、國泰君安有１２張、時富有８張。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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