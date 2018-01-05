《傳聞》新地「雲海」收票逾２００張，超購１﹒８２倍

《傳聞》香港地產商新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，昨日（４日）

開放示範單位，市場消息透露，當日收票逾２００張，若以首批７１伙計算，超購１﹒８２倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

