《傳聞》香港地產商新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，昨日（４日）
開放示範單位，市場消息透露，當日收票逾２００張，若以首批７１伙計算，超購１﹒８２倍。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/01/2018 09:01
《傳聞》新地「雲海」收票逾２００張，超購１﹒８２倍
《傳聞》香港地產商新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，昨日（４日）
開放示範單位，市場消息透露，當日收票逾２００張，若以首批７１伙計算，超購１﹒８２倍。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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