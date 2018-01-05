《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）發行７﹒５億美元債券，２﹒５億美元為
年期５年半期，餘數為１０年期，票息分別為３﹒５％及４％，發行價各為本金額
９９﹒８１２％及９９﹒７１４％，息率為３﹒５３８％及４﹒０３５％，各為美國國庫券加
１２５點子及１５５點子。
中信里昂、中銀國際、匯豐為聯席全球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/01/2018 13:56
《傳聞》中信發７﹒５億美元債券息率３﹒５３８％及４﹒０３５％
《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）發行７﹒５億美元債券，２﹒５億美元為
年期５年半期，餘數為１０年期，票息分別為３﹒５％及４％，發行價各為本金額
９９﹒８１２％及９９﹒７１４％，息率為３﹒５３８％及４﹒０３５％，各為美國國庫券加
１２５點子及１５５點子。
中信里昂、中銀國際、匯豐為聯席全球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰