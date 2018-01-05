《傳聞》中信發７﹒５億美元債券息率３﹒５３８％及４﹒０３５％

《傳聞》市場消息指出，中信股份（００２６７）發行７﹒５億美元債券，２﹒５億美元為

年期５年半期，餘數為１０年期，票息分別為３﹒５％及４％，發行價各為本金額

９９﹒８１２％及９９﹒７１４％，息率為３﹒５３８％及４﹒０３５％，各為美國國庫券加

１２５點子及１５５點子。

中信里昂、中銀國際、匯豐為聯席全球協調人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

