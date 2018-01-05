《魚缸博客》油價升北水追捧，中石化（００３８６）望６﹒７銀！

《魚缸博客》花旗市強勢，魚缸今早（５日）開市再衝前１５７點報３０８９３點，暫觸及

３０９１１點高位，再創逾十年新高，但其後股王ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）

等大價藍戰士就腳軟軟，拖累大市最多倒跌９７點報３０６３８點，幸而到咗午收前回穩番Ｄ。

近日南下北水流入大價股，香江孖屐升勢強勁。然而，後市仲有冇力衝上３１０００點水平

，缸友就一於Ｗａｉｔ ａｎｄ Ｓｅｅ喇！

「跑輸大市」嘅油佬自噚日起就大發神威，今早亦再接再厲，其中，中石化（００３８６）更

一度升近４巴仙至６﹒３７銀添，勁！照依個勢頭嚟睇，中石化好大機會可再度突破高位。

外圍油價方面，美庫存跌幅超乎預期，上周原油庫存減少７４０萬桶，高於預期嘅５７０萬

桶。加上伊朗政局仍動盪、利比亞油管易受武裝勢力侵襲，從而推升油價。

富瑞早前亦表示，神州原油庫存喺１１月同埋１０月，分別跌低約３巴仙、１０巴仙，相信

係入口商用完配額Ｑｕｏｔａ所致；但去年９月至１１月嘅需求，都係照樣升約１１巴仙，因此

預料原油需求有望繼續保持雙位數增長咁話喎。

中石化近日獲北水熱捧，「淨掃貨」金額達２﹒６億銀架，睇好中石化油嘅缸友，可待股價

回落至６﹒２銀先至吸納，短期「他屐」６﹒７銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

