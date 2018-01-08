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即市新聞

08/01/2018 09:00

《傳聞共賞》騰訊與緬甸社交網絡商合作，海航研售倫敦兩棟辦公樓

　　《傳聞共賞》騰訊（０７００）與緬甸社交網絡公司ＭｙＳｑｕａｒ合作
　　　　　　　　海航考慮出售倫敦金絲雀碼頭兩棟辦公樓
　　　　　　　　廣深鐵路（００５２５）可能注入新資產
　　　　　　　　金山（０３８８８）力谷雲業務擴至歐美市場
　　　　　　　　聯想（００９９２）推智能設備
　　　　　　　　美圖（０１３５７）將陸續推出人臉人工智能新技術
　　　　　　　　
　　《昔日傳聞》希瑪（０３３０９）孖展額３１４億元，超購近５５０倍
　　　　　　　　新地「雲海」收票逾２００張，超購１﹒８２倍
　　　　　　　　維生素價格創新高資金炒石藥集團（０１０９３）
　　　　　　　　彩電行業升級捧創維（００７５１）
　　　　　　　　國泰（００２９３）期油虧損收窄　
　　　　　　　　希瑪（０３３０９）孖展熱爆，暫超購逾１８５倍
　　　　　　　　虛擬運營商料上半年獲發正式牌照
　　　　　　　　行業景氣佳，資金捧保利協鑫（０３８００）海螺（００９１４）
　　　　　　　　錦江酒店（０２００６）醞釀資產整合
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）拓雲軌列車
　　　　　　　　阿里與本田汽車擴大合作
　　　　　　　　希瑪（０３３０９）孖展額超購逾２１倍
　　　　　　　　基金加碼買Ａ股
　　　　　　　　大行重估國企股，或調高投資評級
　　　　　　　　港元資金續緊落行恆生銀行（０００１１）
　　　　　　　　中車（０１７６６）炒訂單增
　　　　　　　　正榮（０６１５８）國際配售已獲足額認購
　　　　　　　　宏安（０１２４３）逾９億購入薄扶林道舊樓作重建
　　　　　　　　天能動力（００８１９）產能增加
　　　　　　　　新華保險（０１３３６）有意拓展金融科技
　　　　　　　　光大國際（００２５７）有望投得更多項目
　　　　　　　　睿見教育（０６０６８）炒業績增長
　　　　　　　　本港「豪華巴士」收費高三成
　　　　　　　　北汽（０１９５８）拓新能源汽車
　　　　　　　　基金加注亞洲股市
　　　　　　　　國企混改擴至鐵路業
　　　　　　　　安踏（０２０２０）收購國際體育運動品牌好事近
　　　　　　　　新能源汽車銷售強勁捧比亞迪（０１２１１）
　　　　　　　　成本急升沽燃氣股
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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