《傳聞》聯想（９９２）推智能設備美圖（１３５７）推人臉新技術

《傳聞》聯想（００９９２）在４﹒３元至４﹒５元似乎有不俗的支持力，上周五（５日）

力守４﹒５４元。據悉，聯想將進一步推出智能設備產品，包括智能音箱、智能電視、ＡＲ與Ｖ

Ｒ設備，有助維持收入增長。

另一方面，美圖（０１３５７）上周五（５日）突然急升１１％，以１３﹒３元收市，上升

１﹒２２元，主力買盤來自北水。據聞美圖將陸續推出人臉等人工智能新技術，進一步提升活躍

用戶數目，但股價升勢過急，不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

