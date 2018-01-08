《傳聞》聯想（００９９２）在４﹒３元至４﹒５元似乎有不俗的支持力，上周五（５日）
力守４﹒５４元。據悉，聯想將進一步推出智能設備產品，包括智能音箱、智能電視、ＡＲ與Ｖ
Ｒ設備，有助維持收入增長。
另一方面，美圖（０１３５７）上周五（５日）突然急升１１％，以１３﹒３元收市，上升
１﹒２２元，主力買盤來自北水。據聞美圖將陸續推出人臉等人工智能新技術，進一步提升活躍
用戶數目，但股價升勢過急，不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/01/2018 09:13
《傳聞》聯想（９９２）推智能設備美圖（１３５７）推人臉新技術
《傳聞》聯想（００９９２）在４﹒３元至４﹒５元似乎有不俗的支持力，上周五（５日）
力守４﹒５４元。據悉，聯想將進一步推出智能設備產品，包括智能音箱、智能電視、ＡＲ與Ｖ
Ｒ設備，有助維持收入增長。
另一方面，美圖（０１３５７）上周五（５日）突然急升１１％，以１３﹒３元收市，上升
１﹒２２元，主力買盤來自北水。據聞美圖將陸續推出人臉等人工智能新技術，進一步提升活躍
用戶數目，但股價升勢過急，不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|興證快訊08/01/2018
新股熱潮再起？
|國際動態08/01/2018
默克爾晤社民黨 組閣最後機會
|國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰