《傳聞》市場消息稱，內地正加快推進鐵路改革，廣深鐵路（００５２５）將成為受惠者，
可能注入新資產。上周五（５日）股價以５﹒６２元收市，上升４仙，表現偏強，不排除短期進
一步向６元大關進發。
金山軟件（０３８８８）上周五（５日）一度升上２９﹒１５元的一年新高，收市才回落至
２７﹒３５元收市，下跌０﹒１５元。據悉金山軟件力攻雲業務，計劃拓展歐洲、北美與東南亞
市場，建立全球化的雲業務市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/01/2018 09:09
《傳聞》廣深鐵（５２５）或有注資，金山（３８８８）雲擴至海外
《傳聞》市場消息稱，內地正加快推進鐵路改革，廣深鐵路（００５２５）將成為受惠者，
可能注入新資產。上周五（５日）股價以５﹒６２元收市，上升４仙，表現偏強，不排除短期進
一步向６元大關進發。
金山軟件（０３８８８）上周五（５日）一度升上２９﹒１５元的一年新高，收市才回落至
２７﹒３５元收市，下跌０﹒１５元。據悉金山軟件力攻雲業務，計劃拓展歐洲、北美與東南亞
市場，建立全球化的雲業務市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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