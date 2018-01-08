《傳聞》騰訊（０７００）與緬甸社交網絡公司ＭｙＳｑｕａｒ合作

《傳聞》市場消息指，騰訊控股（００７００）與緬甸社交網絡公司ＭｙＳｑｕａｒ正商討

有關商業上合作和潛在投資的安排，而騰訊尚未提出正式的投標。

消息又指，現時還有另一機構正接觸ＭｙＳｑｕａｒ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

