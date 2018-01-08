《傳聞》消息人士透露，海航集團已就洽談出售倫敦金絲雀碼頭金融區的兩棟辦公樓，接觸
經紀公司了解兩棟物業的估值，希望減持資產，降低負債。據悉，海航已接洽了可能有興趣購買
這些物業的投資者。
海航當時共耗費約３﹒６６億英鎊購買以上物業。據悉，有關交易仍未作出最終決定，海航
發言人則拒絕向外電置評。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/01/2018 09:01
《傳聞》海航考慮出售倫敦金絲雀碼頭兩棟辦公樓
《傳聞》消息人士透露，海航集團已就洽談出售倫敦金絲雀碼頭金融區的兩棟辦公樓，接觸
經紀公司了解兩棟物業的估值，希望減持資產，降低負債。據悉，海航已接洽了可能有興趣購買
這些物業的投資者。
海航當時共耗費約３﹒６６億英鎊購買以上物業。據悉，有關交易仍未作出最終決定，海航
發言人則拒絕向外電置評。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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